موعد مباراة الحزم ضد الاتحاد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الاتحاد أمام الحزم في الجولة الحادية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة..

يستقبل ملعب الحزم مباراة مرتقبة ومثيرة، تلك التي ستجمع بين الحزم والاتحاد، في اللقاء الذي سيقام يوم الخميس المقبل 5 مارس 2020، الموافق 9 رجب 1441 هجريًا، في إطار الجولة الواحدة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

نجح الاتحاد في تحقيق الانتصار الأول له تحت قيادة المدرب الجديد كاريلي، عندما تغلب على الشباب في الجولة الماضية بخماسية، ويسعى لاستغلال تلك النتيجة لتكون نقطة انطلاق جديدة للفريق من أجل تحسين وضعه السئ في جدول الترتيب والهروب من مراكز الهبوط الذي تواجد فيها طيلة الفترة الماضية.

في المقابل، يتواجد الحزم في المركز الثالث عشر، يملك نفس رصيد الاتحاد من النقاط ويبتعد عن مراكز الهبوط بفارق ثلاث نقاط فقط، وسيسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل أن يعدل من ترتيبه في الجدول خاصًة وأن خصمه منافس مباشر على البقاء في الدرجة الأولى.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الاتحاد ضد الحزم والقنوات الناقلة..

موعد مباراة الحزم ضد الاتحاد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الحزم - الاتحاد ملعب نادي الحزم الخميس 5 مارس 2020،

9 رجب 1441،

18:45 السعودية، 17:45 مصر الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد

ستكون صفوف الاتحاد كاملة وجاهزة للمواجهة المرتقبة التي تنتظره ضد الحزم ، ولن يغيب أي لاعب آخر في ثالث مباريات المدرب الجديد كاريلي.

من المنتظر أن يستعين كاريلي بتشكيل يشبه الذي لعب أمام الشباب، بتواجد مارسيل جروهي في حراسة المرمى، منصور الحربي، أوفيني، الشهراني وسعود عبد الحميد في الدفاع، جيل والأحمدي، المالكي والبيشي في الوسط، وفي المقدمة ويلفريد بوني وأمامه رومارينهو.

التشكيل | 4-3-3

مارسيلو جروهي

منصور الحربي - برونو أوفيني - حمدان الشهراني - سعود عبد الحميد

كريم الأحمدي - عبد الإله المالكي - خالد السميري

رومارينهو - ويلفريد بوني - أنيس البدري

الغيابات والتشكيل المتوقع للحزم

لن يغيب أي لاعب عن فريق الحزم في مواجهة الاتحاد للإصابة أو للإيقاف، ومن المتوقع أن يبدأ جاسبار بالطريقة المعتادة وهي 4/4/2 بتواجد مليك عسلة في حراسة المرمى، ثنائي الدفاع أليماو والشمري والثنائي عبد العزيز الناشي ومورالها في خط الوسط وعبد الرحمن اليامي وستراندبرج في المقدمة.

#الحزم

يواصل الفريق الكروي الأول الساعة 6.30 من مساء اليوم الأحد تدريباته الاعتيادية على الملعب الرئيسي استعداداً لمواجهة الاتحاد الخميس المقبل في #الرس ..

♥️💛💙 — نادي الحزم السعودي (@AL7AZEMFC) March 1, 2020

التشكيل | 4-4-2