موعد مباراة الاتحاد القادمة في كأس الملك والقنوات الناقلة

بعد مواجهتهما في الدوري، يلتقي الاتحاد محددًا مع التعاون ولكن هذه المرة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل الاتحاد إلى هذا الدور بعد تخطي عقبة الفتح في ثمن النهائي بفوز مثير خارج الديار بثلاثة أهداف لهدفين.

أما التعاون، وبنفس النتيجة، وصل إلى ربع النهائي متفوقًا على الطائي ولكن ببريدة.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

يشار إلى أن مباراة الدوري انتهت بتعادل بهدف لمثله، في تعثر اتحادي أعاد الأمل للشباب والنصر في المنافسة على درع المسابقة.

الآن نتعرف سويًا موعد مباراة الاتحاد والتعاون وما هي القنوات الناقلة؟

متى مباراة الاتحاد القادمة؟

موعد مباراة الاتحاد والتعاون هو الإثنين الموافق 21 فبراير 2022 ببريدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الثالثة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون؟

تذاع مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.