موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الاتفاق في الجولة الثانية في روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستقبل ي الاتحاد، نظيره نادي الاتفاق، ضمن مباريات الجولة الثانية للفريقين، في دوري روشن السعودي 2022-23، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

الاتحاد استهل مشواره في البطولة، بمباراة قوية وكشر عن أنيابه أمام العدالة، ونجح في الفوز بثلاثية دون رد، ويريد مواصلة لانتصارات تحت قيادة مدربه نونو سانتو لتحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات.

على الجانب الآخر الاتفاق، خسر من الطائي بهدفين لهدف في الجولة الأولى، ويريد تصحيح المسار ومصالحة جماهيره بالخروج بنتيجة إيجابية أمام العميد.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الاتحاد والاتفاق؟

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2022-23، هو السبت 3 سبتمبر 2022، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

Shahid

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الاتفاق السبت 3 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

شاهد VIP الجوهرة المشعة