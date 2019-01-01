موعد مباراة الإنتر ضد ليتشي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الإنتر القادمة ضد ليتشي في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي 2019-20، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح ملعب سان سيرو أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الإنتر وليتشي يوم الإثنين 26 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 25 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي 2019-20.

خاض النيراتزوري ست مباريات ودية بعد انتهاء الموسم الماضي، واستهل المشوار بملاقاة فريق لوجانو وتغلب عليه بهدفين مقابل هدف، ثم تلقى خسارة بهدف دون رد في ثاني المباريات أمام فريق مانشستر يونايتد، ثم تلقى خسارة في اللقاء الثالث على يد يوفنتوس بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما، وحقق الفوز على حساب باريس سان جيرمان بركلات الترجيح بنتيجة (6-5)، ثم انتصر على توتنهام أيضًا بركلات الترجيح (4-3)، قبل أن يختم مبارياته بانتصار على حساب فالنسيا (6-7) بركلات الترجيح.

تأهل فريق ليتشي إلى السيري آ لهذا الموسم بعد أن نجح في حسم وصافة دوري الدرجة الثانية برصيد 66 نقطة، فخلال مشواره طوال الموسم خاض 36 مباراة، نجح في تحقيق 19 انتصار وتعادل في تسع مباريات وهُزم في 8 لقاءات، وسيدخل الفريق هذا اللقاء بحثًا عن تقديم أداء رائع والخروج من هذا اللقاء بالتعادل على أقل تقدير أمام فريق الإنتر.

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موعد مباراة الإنتر ضد ليتشي والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الإنتر - ليتشي استاد سان سيرو الإثنين 26 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 25 ذو الحجة 1440 ،20:45 مصر، 21:45 السعودية فيدريكو لابينا beIN SPORTS HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع للإنتر

يغيب عن الإنتر فى أولى اللقاءات في الدوري الإيطالي هذا الموسم دييجو جودين بسبب الإصابة، وستكون جميع العناصر المتبقية متاحة أمام المدرب أنطونيو كونتي لخوض هذا اللقاء.

🔜 | ESORDIO



🌃 Allenamento serale 🏃‍♂️

🏟️ I ragazzi testano San Siro #ForzaInter pic.twitter.com/eN9lPhRJ5t — (@Inter) August 23, 2019

سيبدأ المدرب الإيطالي بنفس التشكي والعناصر التي خاض بها المباريات الودية السابقة، وسيعتمد على ثلاثي في خط الدفاع هم، ميلان شكرينيار، ستيفان دي فري، دانيلو دامبروزيو، وسيدفع بالثنائي الهجومي روميلو لوكاو، لاوتارو مارتينيز.



التشكيل | 3-5-2

سمير هاندانوفيتش

ميلان شكرينيار - ستيفان دي فري - دانيلو دامبروزيو

كوادو أسامواه - ستيفانو سينسي - مارسيلو بروزوفيتش - ماتياس فيتشينو - أنطونيو كاندريفا

لاوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو

الغيابات والتشكيل المتوقع لليتشي

سيفتقد فريق ليتشي ثلاث لاعبين في الجولة الأولى هم، بياجيو ميكارييلو، ريكاردو فياموتزي، سيموني لو فاسو بسبب الإصابة، ولا توجد غيابات آخرى لنفس السبب.

سيبدأ المدرب فابيو ليفيراني بنفس التشكيل الذي اعتاد عليه مع الفريق، وسيكون فابيو لوتشيوني ولوكا روسيتيني في قلب الدفاع، وسيتواجد في الأمام جيانلوكا لابادولا بجانب فيليبو فالكو.



التشكيل | 4-3-1-2

غابرييل فيريرا

ماركو كالديروني - فابيو لوتشيوني - لوكا روسيتيني - روماريو بينزار

جان مايير - باناغيوتيس تاتشتسيديس - ياكوبو بيتريكيوني