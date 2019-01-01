موعد مباراة الإنتر ضد بوروسيا دورتموند، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الإنتر ضد بوروسيا دورتموند في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

محمد مصطفي

يفتح استاد سان سيرو بالعاصمة الإيطالية ميلانو أبوابه لاستضافة قمة من العيار الثقيل بين الإنتر وبوروسيا دورتموند في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، وذلك يوم الأربعاء القادم 23 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 24 صفر 1441 هجرياً.

أوقعت قرعة دور مجموعات ذات الأذنين الفريقين في المجموعة السادسة رفقة برشلونة وسلافيا براج، حيث يدخل النيراتزوري فى المركز الثالث بنقطة واحدة من تعادل أمام سلافيا براج، أما فى الدوري الإيطالي كانت أخر مباراة الإنتر أمام ساسولو، حيث استطاع تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريق إلى 21 نقطة، خلف يوفنتوس المتصدر بـ22 نقطة.

علي الجانب الآخر، يدخل بوروسيا دورتموند المباراة بعد أن حقق الفوز علي ضيفه بوروسيا مونشجلادباخ، بهدف دون رد، وذلك فى الجولة الثامنة فى الدوري الألماني، وبهذه النتيجة، رفع دورتموند رصيده إلى 15 نقطة، ويتقدم إلى المركز الرابع، بفارق الأهداف عن بايرن ميونخ الثالث، أما فى دوري أبطال أوروبا يتصدر يتقاسم الفريق الألماني صدارة ترتيب المجموعة مع البرسا بأربع تقاط.

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موعد مباراة الإنتر وبوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الإنتر - بوروسيا دورتموند استاد سان سيرو الأربعاء 23 أكتوبر 2019،

24 صفر 1441،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع للإنتر

يعاني إنتر حاليًا من إصابة الثلاثي ستيفانو سينسي ، ودانيلو دي أمبروزيو، والتشيلي أليكسيس سانشيز، ولن يغيب أي لاعب أخر بسبب الإيقاف.

📸 | مــعـــرض الصـــور



فى النهاية، عدنا بالنقاط الثلاث 😅💪



جميع صور فوز النيراتزوري المهم فى مواجهة #ساسولو_إنتر 😊⚫️🔵



👈 https://t.co/S9rdpiOklr pic.twitter.com/Ra6gcd3j9k — إنتر (@Inter_ar) October 20, 2019

لن يغير أنطونيو كونتي الطريقة التي تعود اللعب بها مع النيراتزوري منذ قدومه، وسيدفع بأهم لاعبيه مثل البلجيكي،روميلو لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

التشكيل | 3-5-2

سمير هاندانوفيتش

ميلان شكرينيار - ستيفان دي فريج - أليساندرو باستوني

أنطونيو كاندريفا - روبيرتو جاليارديني - مارسيلو بروزوفيتش - نيكولو باريلا - كريستيانو بيراجي

روميلو لوكاكو - لاوتارو مارتينيز

الغيابات والتشكيل المتوقع لبوروسيا دورتموند

سيغيب عن قائمة بوروسيا دورتموند الحارس الأساسي رومان بوركي، وباكو ألكاسير بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب للإيقاف.

سيدخل المدرب لوسيان فافري بنفس الطريقة التي يعتمد عليها، وسيعتمد على الحارس مارفين هيتر بديلًا للمصاب رومان بوركي، وسيدفع بهوميلز ومانويل أكانجي في مركز قلب الدفاع، وسيدفع بالثنائي ديلاني وجوليان فيجل في خط الوسط، وفي الهجوم سيتواجد يوليان براندت، وماركو رويس.

التشكيل | 4-2-3-1