موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد الإنتر، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد الإنتر في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-2020، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح استاد سيجنال إيدونا بارك أبوابة لاستضافة مباراة هامة وقوية بين بوروسيا دورتموند والإنتر ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، وذلك يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 8 ربيع الأول 1441 هجرياً.

تواجه الفريقين في الجولة السابقة على ملعب السان سيرو "جوزيبي مياتسا"، واستطاع النراتزوري أن ينتصر على الفريق الألماني بهدفين دون رد، ولذا فمن المؤكد أن تشهد المباراة القادمة حماساً كبيراً خاصة من الفريق الألماني الذي يلعب في عُقر داره ويريد أن يرد على الهزيمة التي لحقت به في الجولة السابقة.

كانت قد أوقعت القرعة كلٌا من الإنتر وبوروسيا دورتموند ضمن المجموعة السادسة رفقة برشلونة وسلافيا براج، ويحتل الفريق الإيطالي المركز الثاني برصيد 4 نقاط، متقدماً على الفريق الألماني صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف فقط.

حيث يمتلك دورتموند أيضاً 4 نقاط جمعهم من تعادل وحيد أمام البلاوجرانا في الجولة الأولى، تبعها انتصار على سلافيا براج بهدفين دون رد في الجولة الثانية، على الجانب الآخر فقد هُزم الفريق الإيطالي من برشلونة وتعادل مع سلافيا براج، وكلاً الفريقين يقدمون أداءً جيداً في بطولاتهم المحلية، وقد حققوا الفوز في مباراتهم الأخيرة بالدوري.

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موعد مباراة بوروسيا دورتموند والإنتر والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - الإنتر سيجنال إيدونا بارك الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية داني ماكيلي beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لبوروسيا دورتموند

سيغيب عن قائمة بوروسيا دورتموند الحارس الأساسي رومان بوركي، وباكو ألكاسير بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب للإيقاف.

سيدخل المدرب لوسيان فافري بنفس الطريقة التي يعتمد عليها، وسيعتمد على الحارس مارفين هيتر بديلًا للمصاب رومان بوركي، وسيدفع بهوميلز ومانويل أكانجي في مركز قلب الدفاع، وسيدفع بالثنائي ديلاني وجوليان فيجل في خط الوسط، وفي الهجوم سيتواجد يوليان براندت، وماركو رويس.

التشكيل | 4-2-3-1

رومان بوركي

نيكوشولز - ماتس هوميلز - مانويل أكانجي - أشرف حكيمي

توماس ديلاني - جوليان فيجل

يوليان براندت - ثورجان هازارد - أكسيل فيتسل

ماركو رويس

الغيابات والتشكيل المتوقع للإنتر

يعاني إنتر حاليًا من إصابة الثلاثي ستيفانو سينسي ، ودانيلو دي أمبروزيو، التشيلي أليكسيس سانشيز وكوادو أسامواه، ولن يغيب أي لاعب أخر بسبب الإيقاف.

لن يغير أنطونيو كونتي الطريقة التي تعود اللعب بها مع النيراتزوري منذ قدومه، وسيدفع بأهم لاعبيه مثل البلجيكي،روميلو لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

التشكيل | 3-5-2