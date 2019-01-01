موعد مباراة الإمارات القادمة ضد تايلاند فى تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على موعد مباراة الإمارات القادمة ضد تايلاند في الجولة الثالثة من تصفيات المؤهلة كأس العالم 2022

أحمد جمال

يفتح استاد تاماسات أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الإمارات وتايلاند يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 16 صفر 1441 هجرياً، وذلك في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا بالصين 2023.

حقق الأبيض انتصارا كبيراً بخمسة أهداف كاملة على حساب المنتخب الإندونيسي في الجولة السابقة، وكان قد انتصر في الجولة الأولى على منتخب ماليزيا بهدفين مقابل هدف، ليتصدر المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن تايلاند وفيتنام أصحاب المركز الثاني والثالث على التوالي، ويسعى المنتخب الإماراتي أن يحقق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة ليستمر في صدارة المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

علي الجانب الآخر، تعادل منتخب تايلاند في الجولة الأولى أمام منتخب فيتنام تعادلاً سلبيا، قبل أن ينتصر على منتخب إندونيسيا بثلاثية نظيفة وضعته في وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويُقدم الفريق التايلاندي مستوى جيد في الآونة الآخيرة، ولذا فمن المتوقع أن نُشاهد مباراة غاية في القوة خاصة وأن المباراة ستقام في مدينة باثوم التايلاندية.

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