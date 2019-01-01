موعد مباراة الإمارات القادمة ضد إندونيسيا فى تصفيات آسيا لكأس العالم 2024

تعرف على موعد مباراة الإمارات ضد إندونيسيا في الجولة الثانية من تصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022،وكأس آسيا 2023

محمد مصطفي

يفتح الملعب الدولي مكتوم بن راشد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الإمارات وإندونيسيا يوم الخميس 10 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 11 صفر 1441 هجرياً، وذلك في الجولة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا بالصين 2023.

حقق الأبيض فوزًا ثمينًا على حساب منتخب ماليزيا بهدفين مقابل هدف، فى الجولة الأولي للتصفيات الحالية، وبذلك النتيجة يحتل المنتخب الإماراتي المكرز الثاني بثلاث نقاط بفارق نقطة عن المنتخب التايلاندي صاحب صدارة المجموعة السابعة التصفيات المؤهلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ويسعي المنتخب الإماراتي ان يحقق نتيجة إجابية تعزز موقفه فى ترتيبه فى المجموعة، الذي تضم كلً من ماليزيا، تايلاند وفيتنام وأندونيسيا.

علي الجانب الآخر، تعود إندونيسيا لخوض تصفيات كأس العالم بعد غياب 7 سنوات، بسبب التدخل الحكومي في 2015 ما أدى الى إيقاف الاتحاد الإندونيسيإيقاف الاتحاد الإندونيسي واستبعاد المنتخب الوطني من خوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018 ومنع أيضا الأندية المحلية من المشاركة في المسابقات القارية

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