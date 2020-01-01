موعد مباراة الإسماعيلي ضد الرجاء، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الإسماعيلي ضد الرجاء في إياب دور نصف النهائي من بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، والقنوات الناقلة..

يحلّ الإسماعيلي ضيفًا على المركب الرياضي محمد الخامس، عندما يلتقي مع الرجاء مساء الأحد 15 مارس 2020، الموافق 20 رجب 1441، في إطار مباراة الإياب للدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

مباراة الذهاب بين الطرفين انتهت بانتصار صعب للإسماعيلي بهدف نظيف أتى عبر نجمه الأول فخر الدين بن يوسف، ليكون لزامًا على الفريق المغربي الانتصار في العودة بشتى السبل.

ويعيش الرجاء حالة مميزة بعد تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التغلب على مازيمبي الكونغولي بمجموع المباراتين ليضرب موعدًا في نصف النهائي مع الزمالك، وقد تكون مباراة الإسماعيلي خير إعداد للقمة المصرية المغاربية الإفريقية.

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البطولة العربية تمثل هدفًا كبيرًا لكلا الفريقين نظرًا إلى قيمتها الكبيرة من الناحية الفنية من جهة، إلى جانب القيمة الكبيرة لها من الناحية المادية حال الفوز بيها أو الوصول للنهائي، مما يزيد من حماسة مباراة الإياب.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الإسماعيلي ضد الرجاء والقنوات الناقلة..

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الرجاء والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الرجاء - الإسماعيلي المركز الرياضي محمد الخامس الأحد 15 مارس 2020،

20 رجب 1441،

21:00 مصر، 20:00 المغرب أبو ظبي الرياضية

الغيابات والتشكيل المتوقع للإسماعيلي

لن يفتقد الإسماعيلي إلى أي من نجومه وسيدخل مباراة الرجاء كامل العدد.

ومن المتوقع أن يلعب الإسماعيلي بطريقته المعتادة حيث محمد فوزي في حراسة المرمى وأمامه أسامة إبراهيم وباهر المحمدي مع خط منتصف الملعب بقيادة دونجا وهجوم بقيادة فخر الدين بن يوسف.

التشكيل | 4-2-2-2

محمد فوزي

محمود البدري - محمد هاشم - باهر المحمدي - أسامة إبراهيم

همام طارق - محمود دونجا

محمد الشامي - أحمد مدبولي

فخر الدين بن يوسف - باتريك كادو

الغيابات والتشكيل المتوقع للرجاء

لا يُعاني الرجاء من أي غيابات وسيكون الفريق كامل العدد أمام الإسماعيلي.

ومن المتوقع أن يعتمد الرجاء على تشكيلته المعتادة، حيث الزنايتي في حراسة المرمى وأمامه الورفلي وفي منتصف الملعب العرجون وفي الهجوم مالانجو.

التشكيل | 4-2-3-1

أنس الزنايتي

زريدا - فابريس نجا - سند الورفلي - بدر بانون

عمر العرجون- فابريك نجوما

عبد الإله حافظي - محسن متولي - حميد أحداد

بين مالانجو