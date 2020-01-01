موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد طلائع الجيش في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، وما هي القنوات الناقلة؟

يلتقي الأهلي طلائع الجيش في مباراة تتويج البطل حيث يتم تسليم النادي الأحمر درع الدوري عقب إنتهاء المباراة، تعد المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين حيث أن المارد الأحمر إنفرد بالصدارة مبكرا وحسم اللقب قبل إنتهاء البطولة بعدة أسابيع،

والجيش أيضاً ضمن البقاء في الدوري ولكن إذا حقق المفاجئة وانتصر في المباراة القادمة سيحسن وضعه في الجدول من المركز الثاني عشر إلى المركز الثامن.

ويسعى الشياطين الحمر لتقديم أداء ممتع لإنهاء المسابقة بشكل يليق به والإحتفال بالدرع وهو في أحسن حالاته، ويتوقع الجميع أن يبدأ موسيماني بتشكيلة مغايرة للمباريات السابقة حيث يريد تجربة عدد من اللاعبين قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، يتوقع الجميع أن تكون المباراة ممتعة بعيدة عن الضغوط لكلا الفريقين.

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في هذا التقرير من جول نتعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد طلائع الجيش وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش؟

يلتقي النادي الأهلي مع نادي طلائع الجيش باستاد الإنتاج الحربي يوم السبت الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠ في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة،

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الأهلي وطلائع الجيش على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة طلائع الجيش - الأهلي ستاد السلام السبت 31 أكتوبر 2020،

20:00 مصر، 21:00 السعودية ON TIME SPORT

التشكيل المتوقع للأهلي

يغيب عن الأهلي أمام طلائع الجيش عمرو السولية وحمدي فتحي بسبب الإيقاف، وسيغيب مروان محسن وأفشة وعلي معلول للإصابة.

🔚 ختام الدوري امام طلائع الجيش



هل تتذكر نتيجة مواجهة الدور الأول 🤔 ومن احرز الاهداف ⚽️



🔴 #معاك_يا_اهلي

🥇 #CHAMP42NS pic.twitter.com/1I1PSe5Yxy — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 31, 2020

التشكيل | 4-2-3-1

علي لطفي

أحمد فتحي - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - عربي بدر

محمد فخري - أليو ديانج

محمود كهربا - وليد سليمان - جيرالدو

أليو بادجي