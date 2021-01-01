موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة من الدوري المصري على استاد السويس الجديد، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد الأهلي، لمواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري، على استاد السويس الجديد.

الأهلي يريد تعويض آخر مباراة له في الدوري، بعد تعادله السلبي أمام وادي دجلة، والفوز للعودة إلى صدارة ترتيب الدوري من جديد.

على الجانب الآخر، يريد سيراميكا كليوباترا، الصاعد حديثًا للدوري المصري، العودة إلى الانتصارات بعد السقوط في آخر مباراتين، واستمرار التواجد بقرب المربع الذهبي.

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وفي هذا التقرير من موقع جول، سنستعرض معًا موعد مباراة الأهلي، وسيراميكا كليوباترا، والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا؟

موعد مباراة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، هو الجمعة 8 يناير 2020، على استاد السويس الجديد.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا؟

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق إذاعة مباريات الدوري المصري، عبر شاشاتها على النايل السات.

وإن لم تتمكن من متابعة اللقاء عبر التلفاز، فيمكنك متابعة اللقاء، عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي تنطلق قبل اللقاء بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - سيراميكا كليوباترا الجمعة 8 يناير 2021،

19:30 مصر ، 20:30 السعودية أون تايم سبورتس استاد السويس الجديد

ما هو تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا؟

يمكنك استقبال قناة أون تايم سبورت، بضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على قمر النايل سات، عبر التردد التالي: 12654، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي.

ما التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة سيراميكا كليوباترا؟

سيعتمد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، في مواجهته القوية على طريقة لعبه المعتادة 4-2-3-1، وقد يكون التشكيل في اللقاء على النحو التالي:

محمد الشناوي

علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني

حمدي فتحي – أليو ديانج

حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – كهربا

محمد شريف