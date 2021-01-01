موعد مباراة الأهلي والباطن في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي أمام الباطن في الجولة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، لاستضافة مباراة هامة بين الأهلي والباطن، في أولى مباريات الدور الثاني للفريقين، بالدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل الأهلي اللقاء، بعد فوزًا مثيرًا في الدقائق الأخيرة على حساب الاتفاق، في الجولة الرابعة عشر بهدفين لهدف، ليواصل الراقي ملاحقة الهلال على قمة الدوري، ويسعى لمواصلة انتصاراته المتتالية.

ويحتل قلعة الكؤوس المركز الثاني من ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، في انتظار مباراتي الهلال مع الفيصلي، والشباب مع الوحدة.

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على الجانب الآخر، يطمح الباطن إلى أن يكون الدور الثاني من الدوري مختلفًا عن الدور الأول، الذي عانى فيه الباطن بشكل كبير وتواجد في مناطق الهبوط، ولم ينجح في 14 مباراة بتحقيق الفوز إلا في ثلاث مباريات فقط.

ويحتل الباطن المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيصلي صاحب المركز الثالث عشر.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

وفي الأسطر التالية، سنستعرض معًا موعد لقاء الأهلي والباطن والقنوات الناقلة للمباراة في الدوري السعودي للمحترفين.

ما هو موعد مباراة الأهلي والباطن في الدوري السعودي؟

موعد مباراة الأهلي والباطن في الدوري السعودي للمحترفين، هو الأحد 31 يناير 2021، 18 جماد الآخر 1442، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من المسابقة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق بتوقيت السعودية، السابعة وعشر دقائق بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والباطن في الدوري السعودي؟

تمتلك قنوات السعودية الرياضية، حقوق إذاعة مباريات الدور السعودي عبر شاشاتها، وبطبيعة الحال ستنقل مباراة الأهلي مع الباطن.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة اللقاء عبر موقع جول، عن طريق خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل اللقاء بحوالي نصف ساعة تقريبًا.