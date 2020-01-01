موعد مباراة الأهلي والاستقلال في دوري أبطال آسيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي السعودي القادمة ضد الاستقلال الإيراني في الجولة السادسة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، وما هي القنوات الناقلة؟

تمكن النادي الأهلي السعودي من الصعود رسميًا إلى الدور القادم من البطولة، لكنه استقبل هزيمة من نادي الشرطة العراقي بنتيجة 2/1 في اللقاء الأخير الذي جمع الفريقين في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا المقامة في قطر.

فاز الأهلي في لقاء الذهاب مع نادي استقلال طهران الإيراني بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في فبراير الماضي قبل توقف فعاليات البطولة بسبب جائحة كورونا، وذلك في منافسات المجموعة الأولى التي كانت تشمل الأندية السابقة فقط بعد أن كانت تضم نادي الوحدة الإماراتي أيضاً ضمن أندية المجموعة، ولكن الأخير تغيب عن مباراته أمام استقلال طهران، لذلك اعتبره الاتحاد الأسيوي منسحباً من البطولة.

يأمل النادي الإيراني في تحقيق فوز غالى له ويخطف بطاقة التأهل من نادي الشرطة العراقي، أما الفريق السعودي فيسعى لتقديم آداء جيد والظهور بمستوى متميز يليق بكرة القدم السعودية.

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بالطبع اللقاء حاسم ومصيري لنادي الاستقلال وسيتابع أيضًا محبي النادي العراقي المباراة عن كثب لمعرفة اذ مااكان سيتأهل فريقهم أم سيقلب عليهم الطاولة الفريق الإيراني صاحب المركز الأخير

ما هو موعد مباراة الأهلي والاستقلال؟

يلتقي الفريقين الأهلي السعودي والاستقلال الإيراني يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر ٢٠٢٠ على ملعب ستاد الجنوب، وتقام المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاستقلال؟

تُنقل فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports وكذلك قنوات الدوري والكأس.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث الكتابي للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الأهلي - الاستقلال ستاد الجنوب الأربعاء 23 سبتمبر 2020،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS HD 7

الدوري والكأس

ما هو التشكيل المتوقع للنادي الأهلي؟

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني للنادي الأهلي فلادان ميلويفيتش بالتشكيل الآتي.....

في حراسة المرمى: محمد العويس، خط الدفاع: عبد الله حسون، معتز هوساوي، عبدالباسط هندي، حسين عبد الغني، في خط الوسط: يوسف الحربي، محمد المجحد، لوكاس ليما، هيثم عسيري، ماركو مارين، وفي الهجوم: مازن ابو شرارة

التشكيل| 4-2-3-1

محمد العويس

عبد الله حسون - معتز هوساوي - عبدالباسط هندي - حسين عبد الغني

يوسف الحربي - محمد المجحد

لوكاس ليما - ماركو مارين - هيثم عسيري

مازن ابو شرارة

ما هو التشكيل المتوقع لنادي الاستقلال؟

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني لنادي الاستقلال مجيد مطلق بالتشكيل الآتي.....



في حراسة المرمى: سيد حسين، خط الدفاع: فارية غفوري، عارف جولامي، روزبه جشمي، هيرفوي ميليتش، في خط الوسط: مسعود ريجي، فرشد باقري، فارشيد إسماعيل، أراش فاند، مهدي جايدي، وفي الهجوم: شيخ دياباتي

التشكيل| 4-2-3-1

سيد حسين

فارية غفوري - عارف جولامي - روزبه جشمي - هيرفوي ميليتش

مسعود ريجي - فرشد باقري

فارشيد إسماعيل - أراش فائد - مهدي جايدي

شيخ دياباتي

