موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الاتحاد في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستقبل استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ديربي جدة في الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين، والذي يجمع بين الاتحاد والأهلي.

الأهلي هذا الموسم، يعيش فترة لا يحسد عليها، فبعد مرور ست جولات، لم ينجح الراقي في الفوز بأي مباراة، واكتفى بخمس تعادلات وهزيمة وحيدة، كانت أمام الفيحاء بهدفين دون رد في الجولة الخامسة.

وستعمل قلعة الكؤوس، على تحسين وضعها وتصحيح المسار أمام الاتحاد والبداية تكون من الباب الكبير في الديربي، للارتقاء في سلم الترتيب.

على الجانب الآخر، الاتحاد يعيش مرحلة عكس جاره، فيتصدر العميد ترتيب الدوري، ولكنه تعادل في الجولة الأخيرة أمام التعاون، وسيدخل المباراة بهدف الفوز فقط لا غير لتجنب نزيف النقاط واستمرار البقاء على القمة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الاتحاد والأهلي وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي والاتحاد؟

موعد مباراة الأهلي والاتحاد هو الجمعة الأول من أكتوبر 2021، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الـ 20:20 بتوقيت السعودية.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتحاد مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

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