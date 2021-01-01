موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-21، وما هي القنوات الناقلة؟

يتزين استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ويستعد لاستقبال ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

الفريقان يدخلان المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، لمواصلة النتائج الإيجابية هذا الموسم والحفاظ على الآمال في تحقيق اللقب الغالي.

الأهلي يدخل المباراة بعد فوز مثير على حساب الوحدة في الوقت القاتل بأربعة أهداف لهدفين، وصل به إلى صدارة الدوري بشكل مؤقت على حساب الهلال والشباب.

على الجانب الآخر، العميد نجح في الفوز على الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية، لتزيد من الآمال والروح المعنوية داخل الفريق لحسم الديربي لصالحهم ومواصلة الزحف نحو القمة.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين.

ما هو موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين؟

موعد مباراة الأهلي والاتحاد هو يوم الخميس 11 فبراير 2021، الموافق 29 جمادى الآخر 1442، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة وعشرون دقيقة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين؟

تمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية، حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة عبر شاشتها.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة، يمكنك متابعتها عبر موقع جول في خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.