موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، مباراة هامة وقوية، تجمع بين الأهلي والإسماعيلي، في كلاسيكو الكرة المصرية بافتتاح مباريات الفريقين في منافسات موسم 2021-22 من الدوري المصري.

الأهلي سيدخل المباراة منتشيًا بفوزه على الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة 6-1، ووصوله إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وستكون عينه على نقاط المباراة كاملة أمام الدراويش، ليبدأ الصراع على استعادة اللقب مبكرًا ومصالحة جماهيره بعد خسارته في الموسم الماضي لصالح الزمالك.

على الجانب الآخر، الإسماعيلي سيهدف لبداية الموسم بقوة، والخروج بنتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر، تساعده في مشواره هذا الموسم، والذي سيطمح فيه الدراويش إلى استعادة المجد السابق والعودة إلى المنافسة من جديد.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي؟

تقام مباراة الأهلي والإسماعيلي يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021، على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي؟

تذاع مباريات الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والإسماعيلي كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.