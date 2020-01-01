موعد مباراة الأهلي ضد نادي مصر، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد نادي مصر في الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري المصري، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يفتح استاد القاهرة أبوابه لاستضافة مباراة الأهلي ونادي مصر ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري المصري 2019-20 ، وذلك يوم الأحد القادم 5 يناير 2020 ميلادياً، الموافق 10 جمادى الأول 1441 هجرياً، في مباراة جديدة من مباريات المارد الأحمر الذي يقصي كل منافسيه حتى الأن.

يحتل الشياطين الحُمر صدارة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بعد الانتصار الآخير على مصر المقاصة يوم الأربعاء الماضي بهدفين دون رد، وعلى الرغم أن الفارق بينه وبين الوصيف نقطتين فقط، إلا أن حامل اللقب له مباراتان مؤجلتان على عكس المقاولون العرب صاحب الـ25 نقطة.

على الجانب الآخر يحتل نادي مصر المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، وهو مركز مناسب لفريق غير معتاد على الخوض في منافسات الدوري المصري الممتاز، ولكن حتى الأن يقدم الفريق مستوى جيد ومقبول بشكل كبير، ومن المتوقع أن يسعى لتقديم مباراة جيدة أمام الأهلي .

وفي هذا التقرير المقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف سوياً على موعد مباراة الشياطين الحُمر ضد نادي مصر في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري 2019-20 ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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موعد مباراة الأهلي ضد نادي مصر والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الأهلي - نادي مصر استاد القاهرة الأحد 5 يناير 2020،

10 جمادى الأول 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

سيفتقد الأهلي للعديد من اللاعبين في مباراة نادي مصر للإصابة وهُم حمدي فتحي، ، محمد محمود، رمضان صبحي بالإضافة إلى سعد سمير الذي تعرض لقطع في وتر أكيلس في لقاء بلاتينيوم، كما هناك شك من مشاركة كلًا من حسين الشحات وجونيور أجايي بسبب معاناتهم بإصابات عضلية خفيفة، ولكن من المتوقع أن يلحقوا بالمباراة.

سيبدأ السويسري فايلر اللقاء بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي الدفاعي معلول وأشرف وربيعة ومحمد هاني، وسيتكون الوسط من الثنائي السولية وديانج، وأمامهم ثلاثة لاعبين هم أحمد الشيخ، أفشة وأجايي إذا عاد من الإصابة البسيطة التي يعاني منها، وسيقود الهجوم وليد أزارو.

التشكيل | 4-2-3-1