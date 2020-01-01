موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد مصر المقاصة في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، وما هي القنوات الناقلة؟

تأجل تتويج النادي الأهلي بطلاً لمسابقة الدوري المصري الممتاز للجولة القادمة بعد أن فاجئه الاتحاد السكندري بأداء قوي في اللقاء الذي جمعهما في الجولة ٢٧ من عمر البطولة ولم يتمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز المرجو والحصول على الثلاث نقاط الفاصلة والمنتظرة، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين بعد أن أضاع أحمد رفعت ضربة الجزاء المحتسبة لفريقه في الدقيقة ٦٢ من عمر المباراة حيث تصدى لها الشناوي ببراعة.



نادي مصر المقاصة هو صاحب المركز الثامن في الترتيب برصيد ٣٣ نقطة، وكانت آخر مباراة جمعته بالشياطين الحمر في الدوري خسر فيها الفريق بهدفين مقابل لاشيء، ويسعى الفريق لتقديم أداء متميز وحصد المزيد من النقاط لتحسين ترتيبه في الجدول.

في هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد مصر للمقاصة والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي ونادي مصر للمقاصة؟

يلتقي الأهلي في الجولة ٢٨ من الدوري مع نادي مصر المقاصة على ملعب استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق ١٩ سبتمبر ٢٠٢٠ في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ويغيب عن اللقاء النجم أحمد فتحي بسبب حصوله على كارت أحمر في مباراة الاتحاد بعد تدخله القوي مع اللاعب محمود رزق مما تسبب في إصابة الأخير وخروجه من أرض الملعب، وتنتظر جماهير الأحمر حصول فرقتها على درع الدوري في المباراة القادمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع المباراة على شاشتها.

المزيد من الفرق

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.