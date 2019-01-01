موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2019-20، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2019-20 يوم السبت القادم 14 سبتمبر 2019 ميلادياً، 15 محرم 1441 هجرياً، وسيستضيف اللقاء ملعب مالابو بعاصمة غينيا الآستوائية.

استطاع المارد الأحمر أن يتخطى دور الـ64 بسهولة بعد انتصاره على فريق أطلع بره السوداني برباعية نظفة في لقاء الذهاب، قبل أن يُمطر شباك الفريق السوداني بـ9 أهداف في مباراة الإياب ليتم أخذ مسمى الفريق على محمل الجد ويخرج خارج البطولة، وكان قد حسم الشياطين الحُمر بطولة الدوري الممتاز للموسم المنقضي لُيضيف لتاريخه الدرع رقم 41 من الدوري المصري.

على الجانب الآخر ففريق كانو سبورت استطاع أن ينتصر على فريق ميكيلي كينيما الاثيوبي بهدفين مقابل هدف في دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا 2019-20، قبل أن يتعادلوا بنتيجة (1-1) في لقاء الإياب ليحجز الفريق الغيني مقعده في دور الـ32.

كما ومن المقرر إقامة لقاء الإياب من مباراة الأهلي ضد بطل مدينة مالابو يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2019 ميلادياً، 28 محرم 1441 هجرياً.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباراة المارد الأحمر القادمة ضد كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، الموعد، الغيابات والتشكيل المتوقع.

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موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة كانو سبورت - الأهلي ملعب مالابو السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية أحمد سيكو توريه ON SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

لن يفتقد الأهلي لخدمات أي من لاعبيه في لقائهم القادم ضد كانو سبورت في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2019، وسيكون جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة.

بالطبع نحن لا نعلم ما يجري خلف الكواليس بالنسبة للمدرب رينيه فايلر، ولكن من المتوقع أن يدخل المباراة بنفس التشكيل المعتاد للمارد الأحمر، وعليه سيدفع في مركز حراسة المرمى بمحمد الشناوي، وأمامه الرباعي على معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني، وفي الوسط سيتواجد حمدي فتحي بجانب السولية، وأمامهم الثلاثي صالح جمعة، حسين الشحات، رمضان صبحي، وفي الأمام وليد أزارو.

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التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني

عمرو السولية - حمدي فتحي

رمضان صبحي - وليد سليمان - حسين الشحات