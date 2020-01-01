موعد مباراة الأهلي ضد نادي طنطا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد طنطا في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري المصري، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستعد استاد القاهرة أبوابه لاحتضان المباراة التي ستجمع بين فريقي الأهلي وطنطا في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري 2019-20 ، وذلك يوم الأربعاء القادم 15 يناير 2020 ميلادياً، الموافق 20 جمادى الأول 1441 هجرياً، في لقاء يبدو سهل نظريًا على المارد الأحمر الذي انطلق كالقطار منذ بداية الموسم.

يحتل الشياطين الحُمر صدارة جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار الآخير له على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلي على التوالي، حيث لم يتعثر الفريق في أي لقاء حتى الآن، كما لم يسكن مرماه سوى هدفين فقط في انطلاقة مذهلة لحامل اللقب دون منافس حقيقي له على البطولة تقريبًا.

في المقابل يحتل نادي طنطا الترتيب الخامس عشر، لذا فهو مهدد للهبوط بسبب ابتعاده عن متذيل الترتيب بفارق نقطتين فقط، ولكن الأداء الذي ظهر به الزمالك يمنحه الأمل من أجل محاولة إلحاق الخسارة الأولى بالأهلي هذا الموسم على الرغم أن تلك المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق ولكن كل شئ وارد في كرة القدم.

وفي هذا التقرير المقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف سوياً على موعد مباراة الشياطين الحُمر ضد طنطا في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري 2019-20 ، بالإضافة إلى القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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موعد مباراة الأهلي ضد طنطا والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الأهلي - طنطا استاد القاهرة الأربعا 15 يناير 2020،

20 جمادى الأول 1441،

19:30 مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

سيواصل الأهلي افتقاده لبعض اللاعبين عن قائمة مباراة طنطا للإصابة وهُم حمدي فتحي، ، محمد محمود، رمضان صبحي بالإضافة إلى سعد سمير الذي تعرض لقطع في وتر أكيلس في لقاء بلاتينيوم، وهناك شكوك حول جاهزية حسين الشحات، عدا ذلك لن توجد أي غيابات.

سيبدأ السويسري فايلر اللقاء بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي الدفاعي معلول وأشرف وربيعة ومحمد هاني، وسيتكون الوسط من الثنائي السولية وديانج، وأمامهم ثلاثة لاعبين هم كهربا، أفشة وأجايي وسيقود الهجوم وليد أزارو.

التشكيل | 4-2-3-1