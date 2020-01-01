موعد مباراة الأهلي القادمة ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري المصري، بالإضافة إلى القنوات الناقلة للقاء..

يفتح استاد القاهرة أبوابة لاحتضان المباراة التي ستجمع بين الأهلي وطلائع الجيش، وذلك في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز 2019-20، وذلك يوم الاثنين القادم 10 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 16 جمادي الآخر 1441 هجريًا، حيث يسعى المارد الأحمر لمواصلة موسمه المثالي.

نجح الشياطين الحمر في الجولة الماضية في فك عقدة بيراميدز، بعد أن فاز الفريق بهدفين لهدف بفضل تألق الثنائي "أليو" الوافدين الجديد للنادي في هذا الموسم، ليواصل الأهلي انطلاقته الخيالية بتحقيق الفوز في جميع المباريات التي لعبها منذ بداية الموسم حتى الآن ويصل إلى النقطة 39 بعد أن فاز في 13 مباراة مع تبقي ثلاث مؤجلات له.

في المقابل، يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر ولكنه يبتعد بفارق 4 نقاط فقط عن مؤخرة الترتيب، لن تكون المهمة سهلة بالمرة في مواجهة المتصدر، ولكنه يطمح لأن يكون أول فريق ينجح في إيقاف الأهلي، وهو ما قد يمنح الفريق دفعة معنوية هائلة يحتاجها في الفترة المقبلة من أجل أن تساعده على ضمان البقاء في الدوري.

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وفي هذا التقرير المقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف سوياً على موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري 2019-20 ، بالإضافة إلى القنوات الناقلة.

عين على الحكم - هل هدف الأهلي الثاني في بيراميدز صحيح؟

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة