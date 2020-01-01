موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري المصري، بالإضافة إلى القنوات الناقلة للقاء..

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلُا للغاية على بيراميدز وذلك في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري 2019-20 ، وذلك يوم الخميس القادم 6 فبراير 2020 ميلادياً، الموافق 12 جمادى الآخرة 1441 هجرياً، في مباراة تعتبر هي الأصعب لحامل اللقب في ظل نتائج مباريات الفريقين معًا في الآونة الأخيرة.

يسعى الشياطين الحمر لفك عقدة بيراميدز ولا توجد فرصة أفضل من تلك، حيث يحتل الفريق صدارة الترتيب برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، ولكن يبدو ذلك مهددًا في الجولة المقبلة بسبب السجل السئ أمام خصم الأسبوع القادم.

في المقابل يتواجد بيراميدز في الترتيب الثالث وفي جعبته 26 نقطة، ويطمح لإيقاف الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم خاصًة وأن الفريق يملك أفضليه نفسية على المارد الأحمر بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة بين الطرفين في الفترة الماضية، مما يجعله المرشح الأبرز في الدوري لإيقاف قطار الأهلي الذي دهس الجميع.

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وفي هذا التقرير المقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف سوياً على موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري 2019-20 ، بالإضافة إلى القنوات الناقلة.

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موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة بيراميدز - الأهلي استاد الدفاع الجوي الخمنيس 6 فبراير 2020،

12 جمادى الآخرة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

سيفتقد الأهلي للرباعي سعد سمير، رمضان صبحي، محمد محمود وحمدي فتحي للإصابة، عدا ذلك لن يفتقد المارد الأحمر لأي لاعب في المواجهة الصعبة التي تنتظره ضد بيراميدز.

من المتوقع أن يبدأ المدرب رينيه فايلر بالشناوي في حراسة المرمى، وأمامه فتحي وربيعة وأيمن أشرف ومعلول، وفي الوسط سيتواجد السولية بجانب ديانج، وأمامها أفشة والشحات ووليد سليمان، وسيقود هجوم الشياطين الحمر مروان محسن.

📸 لقطات من مباراة فريقنا امام الهلال السوداني أمس والتى أنتهت بالتعادل الإيجابي ١-١ وتأهل فريقنا لدور الثمانية بدوري الأبطال



🔴 #يلا_يا_أهلي

⚫️ #افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/BJIn97VhAr — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) February 2, 2020

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - أحمد فتحي

عمرو السولية - أليو ديانج

حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - وليد سليمان

مروان محسن

الغيابات والتشكيل المتوقع لبيراميدز

لن يفتقد بيراميدز لغياب أي لاعب سواء للإصابة أو الإيقاف، وتبدو تشكيلة الفريق جاهزة من أجل استمرار النتائج الإيجابية ضد الأهلي في الفترة الأخيرة.

سيعتمد المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش على طريقة لعب 5/3/2 بتواجد مهدي سليمان في حراسة المرمى، خط دفاع خماسي مكون من عمر جابر، علي جبر، أحمد أيمن منصور، رجب بكار وطارق طه، في خط الوسط هناك نبيل دونجا، محمود حمادة وعبد الله السعيد، وفي خط الهجوم جون أنتوي ودودو الجباس.

التشكيل | 5-3-2