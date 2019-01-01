موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
محمد مصطفي
يستضيف الأهلي فريق الوحدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" يوم السبت 14 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 15 محرم 1441 هجرياً، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.
تعادل الراقي في افتتاح مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام فريق العدالة الصاعد هذا الموسم إلى دوري المحترفين بنتيجة (1-1)، ثم حقق أهلي جدة فوزًا صعبًا على مضيفه فريق الاتفاق فى إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، وبهذا الأنتصاررفع الراقي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس، خلف العدالة بفارق الأهداف.
أنهى الوحدة الموسم الماضي (2018-19) في المركز السابع، فخلال مشواره في البطولة خاض 30 مباراة، استطاع تحقيق الانتصار في 12 مباراة وتعادل في ست، وتلقى 12هزيمة، وسيدخل الفريق هذه المواجهة بحثًا عن تحقيق أول انتصار له هذا الموسم بعد أن خاض مبارتين امام الأتفاق وأبها لوم يستطيع تحقيق الفوز حتي الان، ويدخل الفريق فى المركز الـ14 فى ترتيب الدوري بدون نقاط.
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موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة والقنوات الناقلة
بوتيا يكشف سبب هزيمة الوحدة أمام أبها
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المباراة
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الملعب
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الموعد
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القنوات الناقلة
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الأهلي - الوحدة
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استاد امدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"
|السبت 14 سبتمبر 2019،
15 محرم 1441 هجريًا
19:35 السعودية، 18:35 مصر
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KSA SPORT
الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي
لن يفتقد الأهلي أي لاعب في مباراة الاتفاق بسبب الإصابة، ولكن يغسيب للإيقاف محمد الخبراني، بعد حصوله على طرد فى مباراة الاتفاق.
September 11, 2019
لن يغير المدرب برانكو إيفانكوفيتش في طريقته المعتادة، وسيدفع بالثنائي إرفين زوكانوفيتش ومحمد آل فتيل في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم الرباعي إلفيس ساريتش، على الأسمري، سلطان مداش، جوزيف دي سوزا، وفي خط الهجوم سيتواجد عمر السومة وديجانيني تافاريس
التشكيل | 4-4-2
الغيابات والتشكيل المتوقع للوحدة
لا توجد غيابات في صفوف الوحدة قبل مباراة الأهلي بسبب الإصابة، ولن يفتقد فارس الدهناء أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.
صور تدريبات #الوحدة pic.twitter.com/YaINsdua0A— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) September 11, 2019
سيدخل المدرب ماريو كفيتانوفيتش هذا اللقاء بنفس الطريقة التي اعتاد عليها مع الفريق، وسيعتمد على ريناتو شافيز وألبرتو بوتيا في قلب الدفاع، وسيتولى قيادة هجوم الفريق الثنائي يوسف نيكاتي وماركوس غييرمي.
التشكيل | 4-4-2