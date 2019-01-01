موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الوحدة في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يستضيف الأهلي فريق الوحدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" يوم السبت 14 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 15 محرم 1441 هجرياً، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.

تعادل الراقي في افتتاح مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام فريق العدالة الصاعد هذا الموسم إلى دوري المحترفين بنتيجة (1-1)، ثم حقق أهلي جدة فوزًا صعبًا على مضيفه فريق الاتفاق فى إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، وبهذا الأنتصاررفع الراقي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس، خلف العدالة بفارق الأهداف.

أنهى الوحدة الموسم الماضي (2018-19) في المركز السابع، فخلال مشواره في البطولة خاض 30 مباراة، استطاع تحقيق الانتصار في 12 مباراة وتعادل في ست، وتلقى 12هزيمة، وسيدخل الفريق هذه المواجهة بحثًا عن تحقيق أول انتصار له هذا الموسم بعد أن خاض مبارتين امام الأتفاق وأبها لوم يستطيع تحقيق الفوز حتي الان، ويدخل الفريق فى المركز الـ14 فى ترتيب الدوري بدون نقاط.

رسميًا - الأهلي يتعاقد مع محمد المجحد لاعب الفتح

موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة والقنوات الناقلة

بوتيا يكشف سبب هزيمة الوحدة أمام أبها

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الأهلي - الوحدة استاد امدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441 هجريًا

19:35 السعودية، 18:35 مصر KSA SPORT



الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

لن يفتقد الأهلي أي لاعب في مباراة الاتفاق بسبب الإصابة، ولكن يغسيب للإيقاف محمد الخبراني، بعد حصوله على طرد فى مباراة الاتفاق.

لن يغير المدرب برانكو إيفانكوفيتش في طريقته المعتادة، وسيدفع بالثنائي إرفين زوكانوفيتش ومحمد آل فتيل في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم الرباعي إلفيس ساريتش، على الأسمري، سلطان مداش، جوزيف دي سوزا، وفي خط الهجوم سيتواجد عمر السومة وديجانيني تافاريس

التشكيل | 4-4-2

محمد العويس

حسين عبد الغني - محمد آل فتيل - إرفين زوكانوفيتش - سعيد المولد

إلفيس ساريتس- علي الأسمري - جوزيف دي سوزا - سلطان منداش

عمر السومة - دجانيني

الغيابات والتشكيل المتوقع للوحدة

لا توجد غيابات في صفوف الوحدة قبل مباراة الأهلي بسبب الإصابة، ولن يفتقد فارس الدهناء أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

سيدخل المدرب ماريو كفيتانوفيتش هذا اللقاء بنفس الطريقة التي اعتاد عليها مع الفريق، وسيعتمد على ريناتو شافيز وألبرتو بوتيا في قلب الدفاع، وسيتولى قيادة هجوم الفريق الثنائي يوسف نيكاتي وماركوس غييرمي.

التشكيل | 4-4-2

مصطفي زغبة

ساري عمرو - ريناتو شافيز - ألبرتو بوتيا - فواز السجورق

كريج جودوين - فيصل درويش - وليد باخشوين - علي النمر