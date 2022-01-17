موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس الرابطة المصرية 2022 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "الأهلي WE السلام" مباراة الأهلي والمقاولون العرب، والتي تقام لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في كأس الرابطة المصرية 2022.

الأهلي، الذي يعتمد على ناشئيه في بطولة كأس الرابطة المصرية، تعادل في أول جولتين أمام الجونة والإسماعيلي، حيث انتهت مباراة الجولة الأولى بالتعادل السلبي، فيما خرج بنتيجة 1-1 أمام "الدراويش".

وسيكون على الأهلي محاولة حصد أول فوز في البطولة على حساب المقاولون العرب، الذي يلعب البطولة بقوامه الأساسي من أجل التجهيز لعودة الدوري المصري عند انتهاء مشاركة "الفراعنة" في كأس أمم إفريقيا 2021.

جدول مباريات ومجموعات كأس الرابطة المصرية 2021

والآن، ما هو موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس الرابطة المصرية وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي والمقاولون؟

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب هو الجمعة الموافق 21 يناير 2022، على استاد الأهلي WE السلام.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون؟

تذاع مباريات كأس الرابطة المصرية 2022 عبر قنوات ONTime Sports، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والمقاولون كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.