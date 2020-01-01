موعد مباراة الأهلي ضد المصري، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد المصري في مباراة مؤجلة من الأسبوع السادس من منافسات الدوري المصري، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للقاء

يستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي في مباراة قوية وحساسة للغاية بين الطرفين، وذلك في مباراة مؤجلة من الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز 2019-20، وذلك يوم الجمعة القادم 14 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 21 جمادي الآخر 1441 هجريًا، وذلك على ستاد حرس الحدود بالأسكندرية.

تم تأخير موعد المباراة التي كان من المقرر إقامتها في السابعة ونصف قليلًا، حتى يتنسى لجماهير الكرة المصرية التفرغ تمامًا لمتابعة كأس السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي حتى نهايتها، خاصًة وأنها ستُلعب في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

نجح المارد الأحمر في مواصلة انتصاراته ووصل إلى الفوز المتتالي رقم 14 منذ بداية الموسم، بدون تعثر وحيد حتى الآن، وذلك عقب أن تفوق على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة سجلها النيجيري أجايي، السولية ومحمد مجدي أفشة، وسيسعى الشياطين الحمر لمواصلة البداية المثالية خاصًة وأن التفوق على خصم المباراة المقبلة هو مطلب جماهيري.

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في المقابل، يقدم المصري البورسعيدي أداء متوسط في الموسم الحالي بقيادة إيهاب جلال، حيث فاز الفريق في خمس مباريات، تعادل في خمس أخرى وخسر في خمس لقاءات أيضًا، ليحتل المركز العاشر برصيد 20 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط، وسيمثل التغلب على الأهلي -إن حدث- دفعة معنوية هائلة للفريقن خاصًة مع عدم مقدرة أي فريق على إيقاف المتصدر حتى الآن.

وفي هذا التقرير المقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف سوياً على موعد مباراة الأهلي ضد المصري في مباراة مؤجلة من الأسبوع السادس لمنافسات الدوري المصري 2019-20 ، بالإضافة إلى القنوات الناقلة.

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موعد مباراة الأهلي ضد المصري والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الأهلي - المصري استاد حرس الحدود الجمعة 14 فبراير 2020،

21 جمادى الآخرة 1441،

20:15 مصر، 21:15 السعودية ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

سيغيب الرباعي رمضان صبحي، سعد سمير، محمد محمود وحمدي فتحي عن مباراة الأهلي القادمة ضد المصري، ولن يفتقد المارد الأحمر لغياب أي لاعب آخر.

سيواصل المدرب رينيه فايلر الاعتماد على طريقة 4/2/3/1 بتواجد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه الرباعي فتحي، ربيعة، أيمن أشرف ومعلول وفي الوسط ديانج بجانب السولية، أمامهم أفشة، الشيخ، أجايي وفي الهجوم أليو بادجي.



🏟التتش

🏋العمل مستمر بلا راحة

🔛 التدريبات تتواصل إستعداداً للمواجهات القادمة



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/hyt5kUpbA5 — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) February 11, 2020

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - أحمد فتحي

عمرو السولية - أليو ديانج

جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - أحمد الشيخ

أليو بادجي

الغيابات والتشكيل المتوقع للمصري

سيفتقد المصري للثلاثي أحمد بوسكا، إسلام صلاح ومحمد صالح للإصابة في المواجهة المرتقبة ضد الأهلي، أما باقي القائمة في جاهزة لخوض اللقاء الهام والصعب ضد المتصدر.

سيعتمد إيهاب جلال على طريقة 4/2/3/1 بتواجد أحمد مسعود في حراسة المرمى، أمامه الرباعي إسلام أبو سليمة، كريم العراقي، بهاء مجدي وعمر كمال، وفي خط الوسط فريد شوقي وسعيدو سمبوري، أمامهم حسن علي، مفتاح طقطق، أحمد ياسر وفي المقدمة أوستين أموتو.

التشكيل | 4-2-3-1