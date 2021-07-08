موعد مباراة الأهلي القادمة ضد مصر المقاصة والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد مصر المقاصة والمؤجلة من الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل الأهلي ضيفًا على مصر المقاصة بملعب الجيش بالسويس، في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة للقلعة الحمراء قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي ستقام في الدار البيضاء بالمغرب.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، ويسعى لمواصلة مطاردة الزمالك من خلال الفوز بالمؤجلات وتذييل الفارق بينهما.

أما مصر المقاصة فيأتي بالمركز التاسع بـ37 نقطة، وقد استقال مدربه محمد عبد العظيم ونصّب محمد عبد الجليل خلفًا له حتى نهاية الموسم.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي القادمة أمام مصر المقاصة وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة؟

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة هو الأحد الموافق 11 يوليو 2021، على ملعب الجيش بالسويس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ومصر المقاصة كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.