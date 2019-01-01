موعد مباراة الأهلي القادمة ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد طلائع الجيش في الجولة 31 في الدوري المصري 2018-2019

محمد مصطفي

يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على طلائع الجيش في استاد الجيش يوم الأربعاء 1 مايو 2019 ميلادياً، الموافق 25 شعبان 1440 هجرياً، وذلك في الجولة 31 من الدوري المصري 2018-2019.

يدخل المارد الاحمر هذه المواجهة الصعبة وهو قادم من فوز على حساب المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، وذلك في لقاء الجولة 30 من الدوري المصري، وبهذا الانتصار استعاد الشياطين الحمر المركز الثاني برصيد 62 نقطة، بعد خسارة الزمالك أمام بيراميدز، فحتى الآن خاض أبناء القلعة الحمراء 27 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقي الهزيمة فى 4 مواجهات..



كانت بداية طلائع الجيش هذا الموسم سيئة إلى حدٍ كبير، لكنه استفاق في الفترة الأخيرة وابتعد كثيراً عن مراكز الهبوط، وهو الآن في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، فحتى الآن خاض الفريق 27 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 8 مبارايات، وتعادل في 10 ، وتلقي الهزيمة فى 12 مباراة.

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موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة

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