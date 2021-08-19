موعد مباراة الأهلي القادمة ضد ضمك والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد ضمك في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-22، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل الأهلي نظيره ضمك بملعب الجوهرة المشعة، في مباراة مثيرة ستجمع بينهما في الجولة الثالثة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي أول جولتين لم يستطع الأهلي أن يحقق أي انتصار، حيث تعادل مع الفيصلي والحزم، ليحتل بذلك المركز التاسع برصيد نقطتين فقط.

أما التعاون فحظيّ ببداية أسوأ من قلعة الكؤوس، حيث خسر في أولى المباريات أمام النصر بأربعة أهداف لهدف.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي وضمك وما هي القنوات الناقلة؟

تابع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقنية HD مجانًا لغاية 5 سبتمبر .. اشترك الآن!

ما هو موعد مباراة الأهلي وضمك؟

موعد مباراة الأهلي وضمك هو الأربعاء 25 أغسطس 2021، الموافق 17 محرم 1443، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 20:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد ضمك مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد Shahid VIP