موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الوحدة فى الدوري السعودي للمحترفين 2019-20.

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الوحدة في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20، على ملعب الجوهرة المشعة

محمد مصطفي

يستضيف الأهلي فريق الوحدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" يوم السبت 14 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 15 محرم 1441 هجرياً، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.

تعادل الراقي في افتتاح مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام فريق العدالة الصاعد هذا الموسم إلى دوري المحترفين بنتيجة (1-1)، ثم حقق أهلي جدة فوزًا صعبًا على مضيفه فريق الاتفاق فى إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، وبهذا الأنتصاررفع الراقي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس، خلف العدالة بفارق الأهداف.

أنهى الاتفاق الموسم الماضي (2018-19) في المركز السابع، فخلال مشواره في البطولة خاض 30 مباراة، استطاع تحقيق الانتصار في 12 مباراة وتعادل في ست، وتلقى 12هزيمة، وسيدخل الفريق هذه المواجهة بحثًا عن تحقيق أول انتصار له هذا الموسم بعد أن خاض مبارتين امام الأتفاق وأبها لوم يستطيع تحقيق الفوز حتي الان، ويدخل الفريق فى المركز الـ14 فى ترتيب الدوري بدون نقاط.

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موعد مباراة الأهلي ضد الاتفاق والقنوات الناقلة

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