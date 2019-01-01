موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الشباب في الدوري السعودي

تعرف على موعد المباراة القادمة للأهلي بعدما سحق ضمك بخمسة أهداف، إذ سيلتقي مع الشباب في الدوري السعودي، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

واصل الأهلي استفاقته تحت ولاية كريستيان جروس، والضحية هذه المرة كانت ضمك، والذي تلقى هزيمة ساحقة بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هذه النتيجة مهمة للغاية لقلعة الكؤوس والتي تواصل مطاردتها القوية للنصر ومناصفتها له في صدارة ترتيب الدوري السعودي، وقبل الجولة المقبلة التي ستشهد مباراة صعبة للغاية أمام الشباب.

السبت 28 سبتمبر 2019، الموافق 2 جمادي الأول 1441 هجريًا، سيشهد ستاد الملك فهد بالرياض هذه القمة، والتي من المزمع أن تقام في ختام الجولة الثالثة عشر، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للطرفين.

الشباب يُعاني كثيرًا وقد أقال مدربه خورخي ألميرون مع تدني النتائج حتى الآن، وتراجع ترتيب الليوث ليصبحوا في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، وستكون مباراة الأهلي فرصة مناسبة لمصالحة الجماهير الممتعضة مما آلت إليه الأمور مؤخرًا.

الآن نتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الشباب والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة الشباب ضد الأهلي والقنوات الناقلة