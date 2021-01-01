موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الإسماعيلي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي المؤجلة من الجولة 12 في الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل استاد الإسكندرية، مباراة هامة وقوية من كلاسيكيات الكرة المصرية، والتي تجمع بين الأهلي والإسماعيلي، ضمن المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

الأهلي يدخل اللقاء، بعد فوز محلي مثير في الجولة الماضية على حساب طلائع الجيش بهدفين لهدف، ويريد مصالحة جماهيره، بعد التعثر الأفريقي، أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله معه بهدفين لكل فريق.

المارد الأحمر ياتي في المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة بعد لعب 10 مباريات، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 25 نقطة بعد لعب 15 مباراة، والزمالك في الصدرارة برصيد 30 نقطة بعد لعب 13 مباراة.

على الجانب الآخر، الإسماعيلي هذا الموسم، يمر بمرحلة، من أسوأ المراحل في تاريخه إذ لم يتذوق الداراويش هذا الموسم طعم الانتصار إلا في مباراة وحيدة، وسيعمل على إيقاف سلسلة نتائجة السلبية والاستفاقة أمام الأهلي.

جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2021

الإسماعيلي يحتل المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن وادي دجلة صاحب المركز الأخير في سلم ترتيب الدوري المصري.

وفي الأسطر التالية من موقع جول، سنستعرض معًا موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي، في الدوري المصري والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري؟

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي هو يوم الأربعاء 10 مارس 2021، وستقام في ستاد الإسكندرية الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والإسماعيلي كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.