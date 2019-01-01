موعد مباراة الأهلي القادمة ضد إنبي ، فى الدوري المصري

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد إنبي في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز 2018-2019

محمد مصطفي

يفتح استاد برج العرب أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الأهلي وإنبي يوم الخميس 16 مايو 2019، الموافق 11 رمضان 1440 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز 2018-19.



كانت آخر مباريات الشياطين الحمر ضد سموحة وانتهت بفوزصعب وغالي بهدف فى الدقائق الأخيرة، ليستمر في صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 70 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة، فبعد مرور 30 جولة، استطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 22 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى 4 هزائم.

يعيش الفريق البترولي موسم غير جيد مقارنةً بالموسم الماضي، فكانت آخر مبارياته أمام الاتحاد السكندري وأنتهت بفوز إنبي بهدف نظيف علي ملعب المكس، ويحتل الفريق حاليًا المركز التاسع في ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة خلف طلائع الجيش صاحب المركز الثامن بفارق نقطة ، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 31 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 11 مباراة .

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