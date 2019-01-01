موعد مباراة الأهلي القادمة ضد أطلع بره في دوري أبطال إفريقيا 2019-2020

تعرف على موعد مباراة الأهلي المصري ضد أطلع بره فى إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019-2020، والتي ستقام علي ملعب برج العرب

محمد مصطفي

يفتح استاد برج العرب أبوابة استضافة مباراة الأهلي ضد فريق أطلع بره، بطل جنوب السودان، في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2019-20، والتي ستقام يوم الجمعة 23 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 22 ذو الحجة 1440 هجرياً.

ودع الشياطين الحُمر مسابقة كأس مصر بعد خسارته امام فريق بيراميدز بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب، وهذه الهزيمة لم تعد الأولي للقلعة الحمراء امام هذا الفريق خلال هذا الموسم حيث استطاع بيراميدز الفوز على الأهلي فى الدور الاول من الدوري بهدفين دون رد، ثم خسر من نفس الفريق فى مباراة الإياب بهدف دون رد، ليكون الفريق الذي فاز على المارد الأحمر ثلاث مباريات على التوالي فى موسم واحد.

ومن المقرر ان يحصل الأهلي على راحة بعد هذه المباراة ثم يستأنف تدريباته إستعداداً لمباراة العودة امام فريق أطلع بره، حيث حقق الشياطين الحُمر الفوز برباعية نظيفة فى لقاء الذهاب الذي اقيم الاحد الماضي على ملعب برج العرب بالأسكندرية

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موعد مباراة الأهلي ضد أطلع بره والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الأهلي - أطلع بره استاد برج العرب الجمعة 23 أغسطس 2019،

22 ذو الحجة 1440،

20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية لم يحدد on sport





