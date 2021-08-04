موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة الهامة؟

يستقبل الأهلي على ملعبه وي السلام نظيره سيراميكا كليوباترا، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة والعشرين لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب البطولة المحلية حاليًا بالتساوي مع الزمالك برصيد 61 نقطة لكل منهما، مع تفوق المارد الأحمر بفارق المواجهات المباشرة.

أما سيراميكا فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة، وقد قام لتوه بإعادة هيثم شعبان لقيادة الفريق خلفًا لمن خلفه سابقًا، ضياء السيد.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا؟

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مساء السبت الموافق 7 أغسطس 2021، على ملعب وي السلام.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي وسيراميكا كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.