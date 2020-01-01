موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سموحة في الدوري المصري

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سموحة في الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز بعد عبور بوابة صن داونز في إفريقيا، والقنوات الناقلة؟

يستضيف الأهلي على ملعب ستاد القاهرة ضيفه سموحة مساء الأربعاء الموافق 11 مارس 2020، الموافق 16 رجب 1441، في إطار الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتأتي المباراة بعد أيام قليلة من تمكن الأهلي من بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد اجتياز بوابة صن داونز والثأر لهزيمة العام الماضي من نفس الدور بخماسية نظيفة.

كتيبة رينيه فايلر شبه حسمت لقب الدوري المصري، فالفارق بينها وبين الزمالك بلغ 17 نقطة مع احتمالية زيادته حال خصم نقاط من النادي الأبيض لتغيبه عن مباراة القمة.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد سموحة والقنوات الناقلة..

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة والقنوات الناقلة