موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الفيحاء في الدوري السعودي 2019-20

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضدالفيحاء فى الجولة السادسة من الدوري السعودي لموسم 2019-20، علي ملعب الملك سلمان

محمد مصطفي

يحل الأهلي ضيفًا على الفيحاء يوم السبت 5 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 6 صفر 1441 هجريًا، وذلك في إطار الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20.

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سيدخل الراقي اللقاء وهو قادم من تعادل سلبي أمام النصر، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، وبهذه النتيجة يحتل الراقي المركز الرابع برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة عن الوحدة صاحب المركز الثالث وبفارق خمس نقاط عن الهلال صاحب المركز الأول برصيد 13 نقطة، حيث خاض الأخضر السعودي خمس مباريات استطاع تحقيق الانتصار فى مبارتان وتعادل مثلهما، وخسروا فى مباراة وحيدة كانت أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف وحيد.

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على الجانب الآخر استطاع الفيحاء الفوز في مباراة وحيدة وكانت أمام الحزم بهدفين مقابل هدف، فى الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبهذه النتيجة يحتل البرتقالي المركز الثاني عشر في جدول الترتيب، خلف نادي الشباب بفارق نقطة، حيث خاض الفريق خمس مباريات تعادل فى لقائين وخسر مثلهما ونجح فى تحقيق الفوز فى مباراة وحيدة منذ انطلاقة الموسم الجديد.

موعد مباراة الأهلي ضد الفيحاء والقنوات الناقلة