موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الفتح والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الفتح في الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد الأهلي لأن يحل ضيفًا ثقيلًا على الفتح، في مباراة هامة ستقام بينهما على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، لحساب الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

قلعة الكؤوس تعيش فترة من الأسوأ لها على مدار الموسم بعد الخسارة في أربع مباريات متتالية آخرهم في الكلاسيكو أمام النصر بهدفين لهدف، ليكون مستقبل المدرب فلادان على المحك بشدة.

يحتل الأهلي حاليًا المركز الخامس برصيد 35 نقطة وبفارق عشر نقاط عن صاحبي الصدارة الشباب والهلال، وبفارق الأهداف عن التعاون صاحب المركز الرابع المؤهل للمنافسات الآسيوية العام المقبل.

الفتح هو الآخر ليس في أفضل أحواله، فالفريق يأتي بالمركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط، ولكنه مؤخرًا استعاد عافيته بانتصار على الباطن بهدفين نظيفين.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي والفتح وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي والفتح؟

موعد مباراة الأهلي والفتح هو السبت الموافق 20 مارس 2021، الموافق 7 شعبان 1442 هجريًا، بملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفتح؟

تمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية، حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة عبر شاشتها.

وإن لم تستطع المشاهدة، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والفتح عبر موقع جول والذي سيبدأ قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.