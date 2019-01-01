موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الاتفاق في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الاتفاق في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20

محمود جمال

يستضيف الاتفاق الأهلي على استاد الأمير محمد بن فهد يوم الخميس 29 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 28 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.

تعادل الراقي في افتتاح مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام فريق العدالة الصاعد هذا الموسم إلى دوري المحترفين بنتيجة (1-1)، وبهذا التعادل بقى الأهلي في المركز الثاني مؤقتًا برصيد نقطة واحدة، لحين اقامة باقي مباريات الجولة، ويتصدر جدول الترتيب فريق النصر بعد أن نجح في الفوز على فريق ضمك بهدفين دون رد في نفس الجولة.

أنهى الاتفاق الموسم الماضي (2018-19) في المركز الحادي عشر، فخلال مشواره في البطولة خاض 30 مباراة، استطاع تحقيق الانتصار في 8 مباريات وتعادل في تسع، وتلقى 13 هزيمة، وسيدخل الفريق هذه المواجهة بحثًا عن تحقيق أول انتصار له هذا الموسم يعطيه دفعة قوية في تحقيق الفوز في الجولات القادمة.

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