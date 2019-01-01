موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الفتح في الجولة الرابعة من الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الفتح ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين 2019-2

أحمد جمال

يحل الأهلي ضيفاً على الفتح يوم السبت 21 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 22 محرم 1441 هجرياً، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي لموسم 2019-20، وسيستضيف اللقاء ملعب الأمير عبد الله بن جلوي.

يمر الراقي بأزمة واضحة للعيان حيث هُزم في الجولة السابقة أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف، وكان قد تعادل في افتتاح مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام فريق العدالة الصاعد هذا الموسم إلى دوري المحترفين بنتيجة (1-1)، ولم يُحقق سوى فوزاً واحداً وصعبًا على الاتفاق فى إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، ليخرج من الثلاث جولات الأولى برصيد 4 نقاط فقط، يحتل بهم المركز السابع مؤقتاً حيث هناك فرق لم تخض مبارياتها في الجولة الثالثة بعد.

على الجانب الآخر فنادي الفتح يعيش أسوأ أيامه، حيث تلقى هزيمتين من أولى الجولتين الذي خاضهما في كأس الأمير محمد بن سلمان على يد كلً من الشباب والنصر على التوالي، وينتظره لقاء صعب أمام الفيصلي ضمن مباريات الجولة الثالثة والتي سيخوضها غداً يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر، ولكن حتى الآن يحتل النموذجي المركز الآخير في جدول الترتيب دون نقاط، لتصبح من أكثر البدايات سوءً بالنسبة لجماهير أبناء النخيل.

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موعد مباراة الأهلي ضد الفتح والقنوات الناقلة

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