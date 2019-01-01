موعد مباراة الأهلي ضد العدالة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد العدالة في الجولة الأولى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يستضيف الأهلي فريق العدالة على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة يوم الخميس 22 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 21 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.

يستهل الراقي مشواره فى منافسات الدوري امام فريق العدالة، بعد خروج الفريق من الدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا امام الهلال، بعد خسارة الأهلي فى مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين، والتي أقيمت علي ملعب الملك عبدالله، ثم استطاع ان يحقق الانتصار فى مباراة الذهاب بهدف دون رد على الزعيم ليودع الراقي البطولة الأسيوية، بينما أختتم الفريق الدوري فى المركز الرابع برصيد 55 نقطة بفارق نقطة عن التعاون صاحب المركز الثالث،

نجح فريق العدالة الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لهذا الموسم بعد أن نجح في الحفاظ على المركز الثالث برصيد 64 نقطة، حيثث خاض الفريق 38 مباراة نجح فى تحقيق الانتصار في 18 مباراة وتعادل فى تسع وتلقى 11 هزيمة، ويسعي الفريق لتقديم مستوى متميز في دوري المحترفين هذا الموسم

الأهلي بالأسود للمرة الأولى في تاريخه

موعد مباراة الأهلي ضد العدالة والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الاهلي - العدالة استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية الخميس 22 أغسطس 2019،

21 ذو الحجة 1440 هجريًا

20:50 السعودية، 19:50 مصر KSA SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

لن يغيب عن الراقي أي لاعب بسبب الإصابة استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية فى إفتتاج دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

سيدخل المدرب الكرواتي هذا اللقاء، وسيعتمد علي المدافع البوسني زوكانوفيتش ومحمد آل فتيل فى قلب الدفاع، وفى الأمام دجانيني ودانييل أليكسيتش



التشكيل | 4-4-2