موعد مباراة الأهلي القادمة ضد آيندهوفن الودية

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد آيندهوفن، وهى مواجهة ودية تجمع بين الفريقين ضمن الاستعداد للموسم الجديد 2019-2020

محمود جمال

يفتح استاد سبورت سبورت بلاتز ويلدون أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الأهلي السعودي وآيندهوفن الهولندي يوم الجمعة 26 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 23 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك ضمن المباريات الودية التي يخوضها الفريقين استعدادًا للموسم الجديد 2019-2020.

خاض الراقي وديتين حتى الآن في المعسكر المقام حاليًا بالنمسا استعدادًا للموسم الكروي الجديد، الأولى كانت أمام فريق فرازدين الكرواتي وحققوا الفوز بثلاث أهداف مقابل هدفين، ثم قابل في ثاني الوديات فريق رودار وانتهت لصالحهم أيضًا بهدف دون رد، وتأتي هذه المباريات الودية قبل أن يخوض الأهلي ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا أمام الهلال في ملعب الجوهرة المشعة يوم 6 أغسطس المقبل، ثم لقاء الإياب في ملعب جامعة الملك سعود يوم 13 من الشهر نفسه.

لعب فريق آيندهوفن أربع مباريات ودية ضمن استعدادات الفريق للموسم المقبل، الأولى أمام فريق لوميل وخسروا هذه المباراة بثلاثية مقابل هدف، وفي اللقاء الثاني حققوا الفوز بسداسية مقابل ثلاثة أهداف، ثم تلقى خسارة بخماسية مقابل هدف على يد فريق فيستيرلو، وفي آخر مباراة خاضها الفريق الهولندي تعادل إيجابيًا بنتيجة (1-1) أمام فريق بوروسيا دورتموند.

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موعد مباراة الأهلي ضد آيندهوفن والقنوات الناقلة

ساريتش يصل النمسا للانضمام إلى معسكر الأهلي السعودي

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الأهلي - آيندهوفن سبورت سبورت بلاتز ويلدون الجمعة 26 يوليو 2019،

23 ذو القعدة 1440،

14:30 مصر، 15:30 السعودية KSA SPORT

قائمة الأهلي المشاركة في معسكر النمسا