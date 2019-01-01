موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة 34 من الدوري المصري 2018-19، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

ينتظر عشاق كرة القدم في الوطن العربي قمة مصرية تجمع بين الأهلي والزمالك، ويستضيف اللقاء استاد برج العرب، وذلك يوم الأحد القادم 28 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 25 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في الجولة 34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز 2018-19.

حصد المارد الأحمر بطولة الدوري العام للمرة 41 في تاريخه والرابعة على التوالي، وذلك بعد تحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة 33 من عمر المسابقة، وحسم الشياطين الحُمر البطولة بعد تصدرهم جدول الترتيب برصيد 77 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 33 جولة، استطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 24 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 4 هزائم.

حقق الزمالك هذا الموسم بطولة واحدة فقط هي كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمام في الدوري فيأتي الفريق في المركز الثاني برصيد 72 نقطة من خلال مشواره هذا الموسم، جمعهم من خلال 21 انتصار وتسع تعادلات وثلاث هزائم، وسيلتقى الفارس الأبيض مع فريق مصر للمقاصة في ربع نهائي كأس مصر في الأول من شهر سبتمبر القادم، وذلك بعد تخطيه دور الـ16 من بوابة حرس الحدود بعد الانتصار بثلاثية دون رد.

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موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الأهلي - الزمالك استاد برج العرب الأحد 28 يوليو 2019،

25 ذو القعدة 1440،

20:00 مصر، 21:00 السعودية سيزار راموس ON SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

سيفتقد الأهلي في المباراة القادمة أمام الزمالك الثلاثي شريف إكرامي ومحمد محمود ومحمود وحيد بسبب الإصابة، ولن يفتقد الشياطين الحُمر أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

سيدخل المدرب مارتن لاسارتي بنفس التشكيل الذي اعتاد عليه، وسيدفع في مركز حراسة المرمى بمحمد الشناوي، وأمامه الرباعي على معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني وفي الوسط سيتواجد حسام عاشور بجانب السولية، وأمامهم الثلاثي صالح جمعة، حسين الشحات، رمضان صبحي، وفي الأمام وليد أزارو.







التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني

عمرو السولية - حسام عاشور

رمضان صبحي - وليد سليمان - حسين الشحات

وليد أزارو

الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالك

سيغيب عن الزمالك في القمة 118 أمام المارد الأحمر الحارس الأساسي محمود جنش بسبب الإصابة، وسيفتقد الفارس الأبيض لخدمات يوسف أوباما وذلك بعد قرار من لجنة المسابقات بإيقافه ثلاث مباريات على إثر الاشتباكات التي حدثت في مباراة الجونة بالدوري.

الزمالك يخوض مران اليوم استعداداً للجولة الأخيرة بالدوري الممتاز. 📸⚽️ pic.twitter.com/eyfqYN5MJK — SC (@ZSCOfficial) July 25, 2019

سيدخل المدرب خالد جلال بتشكيلته المعتاد عليها منذ توليه المهمة، وسيدفع بالثنائي محمود علاء ومحمود حمدي في مركز قلب الدفاع، وسيدخل فرجاني ساسي في منتصف الميدان بجوار طارق حامد، وسيقود الهجوم هجوم الفارس الأبيض في هذا اللقاء عمر السعيد.

التشكيل | 4-2-3-1