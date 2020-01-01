موعد مباراة الأهلي القادمة ضد أنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة
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الأهلي - صن داونز
يستضيف الأهلي على ملعب ستاد القاهرة ضيفه إنبي مساء السبت الموافق14 مارس 2020، الموافق 20 رجب 1441، في إطار الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.
هذه المباراة ستكون هامة للمارد الأحمر الذي فقد أول نقطتين له خلال الإسبوع الماضي عند مواجهة نادي سموحة فقد تعادل بنتيجة 1/1 في أولى المباريات التي تم اعتماد حكم الفيديو بها.
كتيبة رينيه فايلر شبه حسمت لقب الدوري المصري، فالفارق بينها وبين الزمالك بلغ 17 نقطة مع احتمالية زيادته حال خصم نقاط من النادي الأبيض لتغيبه عن مباراة القمة.
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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد إنبي والقنوات الناقلة..
موعد مباراة الأهلي ضد إنبي والقنوات الناقلة
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المباراة
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الملعب
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الموعد
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القناة الناقلة
|الأهلي - إنبي
|ستاد القاهرة الدولي
|السبت 14 مارس 2020،
20 رجب 1441،
|OnTime Sports