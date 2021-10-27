موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد البنك الأهلي في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ستاد الأهلي (السلام)، مباراة هامة وقوية، تجمع بين الأهلي والبنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

الأهلي سيريد مواصلة الأداء القوي الذي قدمه أمام الإسماعيلي بعد الفوز عليه برباعية نظيفة، ومواصلة الانتصارات للتربع على صدارة الترتيب، ويستعد لمواجهة الزمالك في ديربي الكرة المصرية بالجولة الثالثة من الدوري.

على الجانب الآخر، البنك الأهلي بدأ الموسم بشكل قوي وتمكن من الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر، مما يشير بمباراة قوية ومثيرة للجماهير.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي؟

تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي يوم الأحد الموافق 31 أكتوبر 2021، على ستاد WE الأهلي (السلام).

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي؟

تذاع مباريات الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والبنك الأهلي كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.