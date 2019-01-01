موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الإنتاج الحربي في الدوري المصري 2019-20

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في الجولة الثانية من الدوري المصري لموسم 2019-20، والتي ستكون ضد الإنتاج الحربي على ملعب الإنتاج الحربي

أحمد جمال

يحل الإنتاج الحربي ضيفًا على الأهلي يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 3 صفر 1441 هجريًا، وذلك في إطار الجولة الثانية من الدوري المصري 2019-20.

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يدخل الشياطين الحُمر وهم أبطال النسخة السابقة من البطولة، بعد تصدرهم لجدول ترتيب الموسم السابق برصيد 80 نقطة، كما استطاع المارد الأحمر أن ينتصر على سموحة بهدف دون رد في أولى مبارياته والتي كانت ضمن الجولة الأولى من الدوري المصري 2019-20، ليحتل المركز الرابع من ترتيب الدوري متعادلاً في النقاط مع أصحاب المراكز الثلاث الأولى، ولكن فارق الأهداف وضع الأهلي في المركز الرابع.

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على الجانب الآخر فقد استطاع الإنتاج الحربي الفوز في الجولة الأولى على نادي مصر الصاعد حديثاً للدوري المصري بثلاثة أهداف دون رد، احتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب، خلف نادي بيراميدز الذي سجل 4 أهداف في مباراته الأولى، وكان الإنتاج قد أنهى الموسم الماضي من الدوري في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.

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موعد مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي والقنوات الناقلة