موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد المباراة القادمة للأهلي ضد الإسماعيلي وذلك في إطار الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين

أبانوب صفوت

يتهيأ ستاد حرس الحدود بالأسكندرية لاستضافة مباراة القمة في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، والتي ستجمع بين ناديي الأهلي والإسماعيلي، وستقام يوم الخميس المقبل 19 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 22 ربيع الآخر 1441 هجريًا، في لقاء مثير ومنتظر بسبب شعبية الناديين في مصر.

يتصدر المارد الأحمر جدول الترتيب برصيد 18 نقطة على الرغم أنه لعب ست مباريات فقط حتى الآن، حيث تمكن من تحقيق الفوز في جميع المباريات ولم يدخل مرماه سوى هدف وحيد، في بداية أكثر من مثالية للمدرب السويسري فايلر والذي ظهرت بصماته سريعًا على الفريق في الأسابيع الأخيرة.

بدأ الإسماعيلي يتعافى تدريجيًا من البداية السيئة للموسم بعد أن حقق الفوز في أخر جولتين على حساب مصر المقاصة ونادي مصر، ليتواجد الدراويش في الترتيب السادس برصيد 13 نقطة، وتعتبر مواجهة الخميس المقبل فرصة ثمينة لبرازيل الكرة المصرية من أجل الاقتراب أكثر من صدارة الترتيب خاصًة وأن الموسم لازال في بدايته.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الإسماعيلي - الأهلي ستاد حرس الحدود الخميس 19 ديسمبر 2019،

22 ربيع الآخر 1441،

19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

لن يتغير التشكيل الذي سيعتمد عليه فايلر كثيرًا عن الفريق الذي بدأ به مباراة حرس الحدود الذي فاز عليه المارد الأحمر بصعوبة شديدة بهدف السولية في الدقائق الأخيرة، مع استمرار غياب حمدي فتحي، علي معلول ومحمد محمود للإصابة.

سيبدأ السويسري فايلر بطريقة لعب 4/2/3/1، بتواجد الشناوي في حراسة المرمى، محمود وحيد على الجهة اليسرى، الثنائي أيمن أشرف ورامي ربيعة في قلب الدفاع ومحمد هاني كظهير أيمن، وفي وسط الملعب سيشارك السولية ومحمد مجدي قفشة، أمامهم ثلاثي مكون من حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي وفي المقدمة جونيور أجايي.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

محمود وحيد - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني

محمد مجدي قفشة - عمرو السولية

حسين الشحات - وليد سليمان - رمضان صبحي

جونيور أجايي



الغيابات والتشكيل المتوقع للإسماعيلي

من المنتظر أن يبدأ الإسماعيلي مباراة الأهلي بنفس التشكيل الذي استعاد به عافيته في الآونة الأخيرة عقب التغلب على كلا من مصر المقاصة وفريق مصر في مباراتين متتاليتين، سعيًا لمواصلة النتائج الجيدة في الفترة المقبلة من الموسم بدايًة من مواجهة متصدر الترتيب.

سيبدأ بطريقة لعب 4/2/3/1، بتواجد محمد مجدي في حراسة المرمى، محمد بيومي على الجهة اليمنى وفي قلب الدفاع كلا من باهر المحمدي ومحمد هاشم وعلى الطرف الأيسر محمود البدري، وفي خط الوسط هناك محمود مخلوف ومحمود دونجا، أمامه الثلاثي بيكيتي، همام طارق وعبد الرحمن مجدي وفي المقدمة محمد الشامي.

التشكيل | 4-2-3-1