موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

تعرف على موعد المباراة القادمة للأهلي ضد الإسماعيلي وذلك في إطار الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري، والقنوات الناقلة للمباراة

أبانوب صفوت

يتهيأ ستاد حرس الحدود بالأسكندرية لاستضافة مباراة القمة في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، والتي ستجمع بين ناديي الأهلي والإسماعيلي، وستقام يوم الخميس المقبل 19 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 22 ربيع الآخر 1441 هجريًا، في لقاء مثير ومنتظر بسبب شعبية الناديين في مصر.

يتصدر المارد الأحمر جدول الترتيب برصيد 18 نقطة على الرغم أنه لعب ست مباريات فقط حتى الآن، حيث تمكن من تحقيق الفوز في جميع المباريات ولم يدخل مرماه سوى هدف وحيد، في بداية أكثر من مثالية للمدرب السويسري فايلر والذي ظهرت بصماته سريعًا على الفريق في الأسابيع الأخيرة.

بدأ الإسماعيلي يتعافى تدريجيًا من البداية السيئة للموسم بعد أن حقق الفوز في أخر جولتين على حساب مصر المقاصة ونادي مصر، ليتواجد الدراويش في الترتيب السادس برصيد 13 نقطة، وتعتبر مواجهة الخميس المقبل فرصة ثمينة لبرازيل الكرة المصرية من أجل الاقتراب أكثر من صدارة الترتيب خاصًة وأن الموسم لازال في بدايته.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي والقنوات الناقلة..

مهاجم لوزين السويسري على رأس احتياجات فايلر في الأهلي بالشتاء

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي والقنوات الناقلة