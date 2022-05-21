موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف النادي الأهلي نظيره إيسترن كومباني، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

المارد الأحمر، نجح في تحقيق فوزًا ثمينًا في آخر مبارياته أمام إنبي بهدفين مقابل هدف، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للاقتراب أكثر من القمة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، بعد لعب 16 مباراة، وبفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 19 مباراة.

أما إيسترن كومباني فيدخل اللقاء بعد تعادل أمام سموحة في آخر مبارياته، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة الأهلي وإيسترن كومباني المؤجلة من الجولة الـ 14 من الدوري المصري 2021-2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي وإيسترن كومباني؟

موعد مباراة الأهلي وإيسترن كومباني هو يوم الأربعاء 25 مايو 2022 في ستاد وي السلام.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإيسترن كومباني؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على أون تايم سبورت، وستكون هي القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإيسترن كومباني.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة من خلال خدمة البث المباشر عبر النسخة العربية من موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.