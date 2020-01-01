موعد مباراة الأهلي القادمة ضد إنبي في الدوري المصري

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري المصري، بالإضافة إلى القنوات الناقلة للمباراة..

يفتتح استاد القاهرة أبوابه لاستضافة المباراة التي ستجمع بين فريقي الأهلي وإنبي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري 2019-20 ، وذلك يوم الأربعاء القادم 22 يناير 2020 ميلادياً، الموافق 27 جمادى الأول 1441 هجرياً، في لقاء لن يكون سهلًا على الشياطين الحمر لأن الفريق البترولي يقدم موسم جيد حتى الآن.

يحتل المارد الأحمر صدارة جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بعد أن وصل الفريق إلى الانتصار رقم 12 في الجولة السابقة التي تغلب فيها على المقاولون العرب بهدفين نظيفين سجلهما حسين الشحات ووليد سليمان، ليواصل دهس حتى أقرب المنافسين له على لقب الدوري ويزيد الفارق بينهما مع تبقي مباراتين مؤجلتين له.

في المقابل يحتل نادي إنبي المركز السابع بعد أن انتفض الفريق في الأسابيع الأخيرة ليعوض البداية السيئة له هذا الموسم حيث تعود أخر خسارة للفريق البترولي في الدوري إلى شهر أكتوبر من العام الماضي، وكان قد نجح في الانتصار على نادي مصر في الأسبوع الرابع عشر بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وفي هذا التقرير المقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف سوياً على موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري 2019-20 ، بالإضافة إلى القنوات الناقلة للمباراة.

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موعد مباراة الأهلي ضد إنبي والقنوات الناقلة