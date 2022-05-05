موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف الأهلي ضيفًا ثقيلًا وهو نادي أبها ضمن مباريات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

الأهلي هذا الموسم يمر بفترة صعبة للغاية، كان آخرها التعادل أمام الباطن في الجولة الماضية بهدفين لكل فريق، ليصل إلى النقطة 29.

على الجانب الآخر أبها يقدم مستويات مميزة هذا الموسم، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام قلعة الكؤوس، يعزز بها المركز السابع الذي يحتله برصيد 33 نقطة.

وهنا نتعرف على موعد مباراة الأهلي وأبها في الجولة 27 من الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي القادمة أمام أبها؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد أبها هو السبت 14 مايو 2022 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 20:50 بتوقيت مكة المكرمة، 19:50 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبها؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC وشاهد مجانًا بتقنية SD، وللمشاهدة بتقنية HD عليك الاشتراك.

يمكنك أيضًا متابعة خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي وأبها من خلال موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.